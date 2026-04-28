Dunia Hari Ini: Tabrakan Kereta di Bekasi Merenggut Setidaknya 14 Jiwa
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini edisi Selasa, 28 April 2026.
Laporan ini kami awali dengan perkembangan dari Indonesia.
Belasan tewas akibat kecelakaan kereta
Setidaknya 14 orang meninggal dunia akibat insiden tabrakan antara kereta Commuter Line dan kereta jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat kemarin (27/04).
Menurut Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, sebanyak 84 korban yang terluka mendapatkan penanganan medis.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengatakan sejak awal kejadian, upaya difokuskan pada penanganan korban dengan mengutamakan keselamatan dan kondisi setiap penumpang.
"KAI memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan maksimal," ujar Vice Precident Corporate Communication KAI Anne Purba.
"Seluruh biaya pengobatan bagi korban luka serta biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia ditanggung sepenuhnya oleh asuransi dan KAI."
Pria yang dituduh berupaya menembak Trump didakwa
Tersangka penembakan di acara makan malam di Washington yang dihadiri oleh Donald Trump didakwa pada hari Senin (27/04).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
