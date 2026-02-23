Close Banner Apps JPNN.com
Dunia Hari Ini: Taliban Mengatakan Pakistan Menyerang Afghanistan, Puluhan Terluka

Senin, 23 Februari 2026 – 22:32 WIB
Warga berkumpul di lokasi kejadian setelah serangan udara Pakistan, di distrik Bihsud, provinsi Nangarhar, Afghanistan, 22 Februari 2026. (Reuters)

Dunia Hari Ini kembali dengan laporan beberapa belahan dunia dalam edisi Senin, 23 Februari 2026.

Berita utama kami hadirkan dari Afghanistan.

Pakistan menyerang Afghanistan

Pakistan mengatakan pihaknya melancarkan serangan terhadap target di Afghanistan setelah menyalahkan serangan bom bunuh diri baru-baru ini.

Taliban, yang berkuasa di Afghanistan, mengatakan perempuan dan anak-anak termasuk di antara puluhan orang yang tewas dan terluka dalam serangan hari Sabtu (22/02).

Kementerian pertahanan mereka berjanji akan membalas serangan ini.

Serangan tersebut menandai ketegangan yang semakin parah, hanya beberapa hari setelah Kabul membebaskan tiga tentara Pakistan dalam upaya yang dimediasi Saudi.

Kementerian informasi Pakistan kemarin (22/02) mengatakan serangan tersebut melibatkan "penargetan selektif berbasis intelijen terhadap tujuh kamp dan tempat persembunyian teroris."

Nama Lucian Despoiu ramai di internet usai Tempo menerbitkan laporan "Pelobi Asing di Dekat Presiden."

Sumber ABC Indonesia

TAGS   dunia hari ini  Taliban  Pakistan  ABC online 
