Dunia Hari Ini: TAUD Tidak Menganggap Penyerahan Jabatan Kepala Bais Sebagai Solusi

Dunia Hari Ini telah merangkum kejadian di berbagai belahan dunia selama 24 jam terakhir.

Berita utama dalam edisi Kamis, 26 Maret 2026 kami awali dari Indonesia.

Kepala Badan Intelijen Strategis serah jabatan

Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo telah menyerahkan jabatannya buntut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus.

Dalam pengumumannya, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah namun tidak merinci ihwal pergantian Kabais TNI, serta siapa yang akan menggantikannya.

Meski penyerahan jabatan ini dianggap sebagai bentuk "pertanggungjawaban institusi", Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) tidak memandangnya sebagai solusi.

"Pergantian jabatan tidak dapat diposisikan sebagai substitusi dari proses hukum pidana," bunyi pernyataan TAUD.

"Apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya keterlibatan atasan, baik dalam bentuk perintah, persetujuan, maupun pembiaran, maka tindakan yang semestinya dilakukan adalah bukan hanya mencopot, tetapi juga memproses pihak-pihak tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku."

Meta dianggap bertanggung jawab atas kecanduan medsos

Juri di AS memutuskan Google dan Meta bertanggung jawab atas kerugian sebesar US$3 juta dalam kasus gugatan kecanduan media sosial.