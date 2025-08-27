Dunia Hari Ini: Taylor Swift Umumkan Pertunangan, Fotonya Disukai Puluhan Juta Orang
Enggak sempat mengikuti perkembangan Dunia Hari Ini? Jangan khawatir karena kami sudah merangkum berita-berita utama supaya kamu lebih mudah dan cepat membacanya.
Edisi Rabu, 27 Agustus 2025 kita awali dengan berita romantis.
Taylor Swift tunangan
Penyanyi pop Taylor Swift dan pemain NFL football Travis Kelce mengumumkan pertunangan mereka di akun Instagram.
"Guru bahasa Inggris dan guru gym kamu akan menikah," demikian tulisan dalam unggahan tersebut, yang langsung mendapat 'Like' lebih dari 10 juta dalam waktu sejam.
Keduanya diketahui sudah berpacaran selama dua tahun dan berita tunangan ini diumumkan menjelang album baru Taylor yang akan dirilis di bulan Oktober.
Australia dan Iran bersitegang
Australia menuduh Iran berada di balik serangan berbau anti semitisme yang terjadi di Sydney dan Melbourne, menurut lembaga intelijen Australia atau ASIO.
Sebagai bentuk protesnya, Australia telah mengusir duta besar Iran, Ahmed Sadeghi, serta tiga diplomat lainnya dari negaranya.
Tak hanya itu, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRCG) akan diberi label sebagai organisasi teroris di bawah hukum Australia.
