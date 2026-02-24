Dunia Hari Ini: Tentara Meksiko Tewaskan 'El Mencho', Pemimpin Kartel Generasi Baru Jalisco

Anda sedang menyimak Dunia Hari Ini, yang berisi rangkuman sejumlah berita utama dunia yang terjadi dalam 24 terakhir.

Informasi pembuka edisi Selasa, 24 Februari 2026, datang dari Meksiko.

Tentara Meksiko tewaskan pemimpin kartel 'El Mencho'

Tentara Meksiko telah menewaskan pemimpin salah satu kartel narkoba terkuat di Meksiko seiring meningkatnya tekanan terhadap kartel setelah ancaman intervensi AS.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, yang dikenal sebagai "El Mencho", terluka dalam operasi penangkapan di Talapa, Jalisco, sebuah kota yang berjarak sekitar dua jam perjalanan dari ibu kota negara bagian Guadalajara.

Departemen Pertahanan Meksiko mengatakan ia meninggal saat diterbangkan ke Mexico City.

Mantan petugas polisi El Mencho adalah pemimpin misterius dari Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG) yang kuat, sebuah kelompok yang dinamai berdasarkan negara bagian barat yang merupakan rumah bagi kota terbesar kedua di Meksiko, Guadalajara.

Negara bagian ini adalah basis kartel yang dikenal karena memperdagangkan sejumlah besar fentanyl dan narkoba lainnya ke AS.

Dampak berkas Epstein, Mantan Dubes Inggris untuk AS ditangkap

Peter Mandelson, mantan duta besar Inggris untuk Washington, telah ditangkap di London.