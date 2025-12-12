Dunia Hari Ini: Tentara Myanmar Mengebom Rumah Sakit di Rakhine, 31 Orang Tewas

Kami kembali menghadirkan rangkuman informasi pilihan dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Dunia Hari Ini edisi Jumat, 12 Desember 2025, diawali dengan berita dari Myanmar.

Serangan Militer Myanmar ke Rumah sakit

Menurut kesaksian dua pekerja bantuan kepada kantor berita AFP, sebuah jet tempur militer Myanmar mengebom rumah sakit umum Mrauk-U di negara bagian Rakhine barat, yang berbatasan dengan Bangladesh.

Baca Juga: Bintang Film Porno Bonnie Blue Dijatuhi Denda Rp 200 Ribu di Bali karena Pelanggaran Lalu Lintas

Seorang saksi dan kelompok pemberontak di daerah itu juga melaporkan serangan tersebut kepada Reuters.

Seorang juru bicara Tentara Arakan (AA), yang sedang memerangi junta yang berkuasa di daerah itu, mengatakan rumah sakit tersebut "hancur total" dan menewaskan setidaknya 31 orang.

"Jumlah korban yang tinggi terjadi karena rumah sakit terkena serangan langsung," kata Khine Thu Kha. Baca Juga: Selundupkan Kokain ke Bali, WN Australia Mengaku Dipaksa

Seorang juru bicara junta militer Myanmar tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Pemilik klub malam yang terbakar di Goa ditahan

Dua bersaudara telah ditahan di Thailand setelah kebakaran klub malam di Goa yang menewaskan 25 orang.