Dunia Hari Ini: Tim Advokasi Menganggap Serangan Andrie Yunus 'Terencana dan Terstruktur'
Laporan Dunia Hari Ini kembali dengan beberapa kejadian dunia selama 24 jam terakhir.
Edisi Selasa, 17 Maret 2026 ini kami hadirkan dari Indonesia.
Perkembangan kasus penyiraman Andrie Yunus
Penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus merupakan "serangan yang terencana, terstruktur, dan sistematis, serta dilakukan aktor yang terlatih."
Hal tersebut dikemukakan Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) dalam konferensi pers kemarin (16/03).
TAUD juga menuntut Presiden Republik Indonesia untuk membentuk Tim Investigasi Independen, dan Kepala Kepolisian RI untuk "menangkap percobaan pembunuhan berencana ini secara transparan dan akuntabel."
Sementara itu, polisi telah membentuk Tim Gabungan Pengungkapan Perkara untuk mengungkap tragedi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
Kombes Pol Iman Imaduddin dari Dirreskrimum Polda Metro Jaya mengatakan Polda Metro Jaya bisa menganalisa berdasarkan tangkapan kamera di 86 titik.
"Para terduga pelaku diduga telah mengikuti korban sejak sebelum kejadian,"ungkapnya.
KAI Siapkan 171. 424 Kursi untuk Pemudik Wilayah Sumatera Barat
-
Bandara Ngurah Rai Bali Ditutup saat Hari Raya Nyepi
-
15.000 Petugas Gabungan Disiagakan Memastikan Kelancaran Mudik Lebaran 2026
-
Anwar Fuady Rayakan Ulang Tahun Ke-79, Terima Kado Istimewa
-
Bupati Bener Meriah Aceh Keluhkan Jalan Rusak Hambat Penjualan Kopi Gayo
- Politik
Teror Penyiraman Air Keras, GREAT Institute Ajak Masyarakat Tak Langsung Menuduh NegaraSelasa, 17 Maret 2026 – 09:03 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Iran Tidak Tertarik Berdialog Dengan Amerika SerikatSenin, 16 Maret 2026 – 23:27 WIB
- Opini
Serangan Terhadap Aktivis: Sinyal Dekadensi DemokrasiSenin, 16 Maret 2026 – 19:42 WIB
- Humaniora
Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS, Siapa Saja?Senin, 16 Maret 2026 – 19:13 WIB
- Moto GP
Veda Ega Pratama Tembus ‘Lingkaran' Elite Red BullSelasa, 17 Maret 2026 – 15:41 WIB
- Sepak Bola
Man City vs Madrid, Bernardo Silva Tegaskan Timnya akan Berjuang Habis-habisanSelasa, 17 Maret 2026 – 15:30 WIB
- Kriminal
Tiga Bule Bikin Video Asusila di Bali, Satu Wanita-Dua PriaSelasa, 17 Maret 2026 – 16:15 WIB
- Bali Terkini
Update Harga Emas Antam Jakarta Hari Ini: Tren Menurun per Maret 2026Selasa, 17 Maret 2026 – 16:23 WIB
- Hukum
Pasang Badan, Gus Alex Bantah Ada Perintah Yaqut Cholil di Skandal Kuota HajiSelasa, 17 Maret 2026 – 15:56 WIB