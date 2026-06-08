Dunia Hari Ini: Timur Tengah Kembai Perang, Israel dan Iran Saling Serang
Dunia Hari Ini telah merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir.
Laporan utama dalam edisi Senin, 8 Juni 2026 kami hadirkan dari Israel.
Iran serang Israel utara
Israel dan Iran saling melancarkan serangan rudal skala besar, yang juga jadi serangan pertama kalinya sejak diberlakukannya gencatan senjata April lalu.
Militer Israel Iran sudah meluncurkan setidaknya tiga rudal ke sebelah utara negaranya. Sementara Iran mengatakan hal ini dilakukan setelah Israel melancarkan serangan terhadap benteng Hizbullah di Beirut selatan.
Israel kemudian membalas menyerang sejumlah target militer dan industri di Iran barat dan tengah, yang memicu serangan lebih lanjut terhadap Israel dari Iran dan pemberontak Houthi di Yaman.
Perang kedua negara terjadi meskipun Presiden AS Donald Trump dilaporkan mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melalui telepon untuk tidak membalas serangan Iran.
Gempa di Filipina
Gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter melanda wilayah Mindanao di Filipina selatan.
Pusat Peringatan Tsunami Pasifik mengatakan ancaman tsunami sebagian besar sudah berlalu sekitar lima jam setelah gempa terjadi pada pukul 07.37 pagi.
Israel dan Iran saling melancarkan serangan rudal skala besar, yang juga jadi serangan pertama setelah gencatan senjata bulan April
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