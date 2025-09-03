Dunia Hari Ini: Tiongkok Gelar Parade Militer Terbesar Dihadiri Presiden Prabowo
Dunia Hari Ini, edisi 3 September kita awali dari Tiongkok.
Tiongkok gelar parade militer terbesar
Presiden Tiongkok Xi Jinping memperingatkan jika dunia sedang menghadapi pilihan antara damai atau perang, saat ia menggelar parade militer terbesar di Lapangan Tiananmen.
Parade tersebut juga merupakan bagian dari peringatan 80 tahun kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua, yang dihadiri para pemimpin dunia, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Presiden Vladimir Putin, Presiden Kim Jong Un.
"Saat ini, umat manusia dihadapkan pada pilihan damai atau perang, dialog atau konfrontasi, sama-sama menguntungkan atau sama-sama diuntungkan," ujar Presiden Xi kepada lebih dari 50.000 penonton.
Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump di jejaring sosialnya mengatakan "sampaikan salam hangat saya kepada Vladimir Putin dan Kim Jong Un, karena kalian berkonspirasi melawan Amerika Serikat."
Ia menambahkan jika rakyat Tiongkok "berdiri teguh di sisi sejarah yang benar".
Serangan bom di Pakistan
Sebuah ledakan bom menewaskan sedikitnya 11 orang dalam unjuk rasa yang terjadi di Quetta, Pakistan barat daya.
Presiden Tiongkok Xi Jinping memperingatkan jika dunia sedang menghadapi pilihan antara damai atau perang, saat ia menggelar parade militer terbesar di Lapangan Tiananmen
-
