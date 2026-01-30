Dunia Hari Ini: Tiongkok Mengeksekusi 11 Orang yang Terkait Geng Penipuan di Myanmar

Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini edisi Jumat, 30 Januari 2026.

Laporan ini kami awali dengan perkembangan dari Tiongkok dan Myanmar.

Eksekusi 11 pelaku penipuan di Myanmar

Tiongkok dilaporkan telah mengeksekusi 11 orang yang terkait dengan geng kriminal Myanmar, termasuk "anggota kunci" yang terlibat dalam operasi penipuan daring.

Ke-11 orang yang dieksekusi Kamis (29/01) kemarin dijatuhi hukuman mati pada bulan September oleh pengadilan di kota Wenzhou, Tiongkok.

Kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang dieksekusi termasuk "pembunuhan berencana, penganiayaan berencana, penahanan ilegal, penipuan, dan pendirian kasino."

Pusat-pusat penipuan ini biasanya dikelola oleh orang asing, termasuk di antaranya warga negara Tiongkok, yang menurut kebanyakan diperdagangkan dan dipaksa untuk menipu orang secara daring.

Selama beberapa tahun terakhir, Beijing bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara untuk menindak pusat-pusat tersebut, dan ribuan orang telah dipulangkan ke Tiongkok.

Belasan tewas dalam kecelakaan pesawat di Kolombia

Sebuah pesawat kecil jatuh di daerah pedesaan provinsi Norte de Santander di timur laut Kolombia dan menewaskan seluruh 15 orang di dalamnya, termasuk seorang anggota kongres.