Dunia Hari Ini: Topan Fung-wong Filipina Menewaskan Dua Orang

Senin, 10 November 2025 – 23:52 WIB
Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Senin, 10 November 2025.

Rangkuman sejumlah informasi pilihan selama 24 jam terakhir ini kami awali dengan laporan dari Filipina.

Topan di Filipina menelan jiwa

Setidaknya dua orang tewas di Filipina akibat Topan Super Fung-wong yang menghantam wilayah tengah dan timur negara itu.

Hujan deras dan angin kencang telah memutus aliran listrik di sebagian besar wilayah Bicol menjelang pendaratannya yang diperkirakan di Luzon utara.

Lebih dari satu juta orang telah dievakuasi dari daerah-daerah rawan menjelang pendaratan topan super di Provinsi Aurora pada Minggu malam waktu setempat.

Para pejabat mengimbau warga untuk mematuhi perintah evakuasi.

Angin kencang dengan kecepatan 185 kilometer per jam dan hembusan hingga 230 kilometer per jam telah menghantam banyak wilayah Luzon.

Kapal pengungsi Rohingya tenggelam

Sebuah kapal yang mengangkut puluhan pengungsi Rohingya dari Myanmar tenggelam di dekat perbatasan Thailand-Malaysia.

Setidaknya dua orang tewas di Filipina saat Topan Super Fung-wong melanda wilayah tengah dan timur negara itu

Sumber ABC Indonesia

TAGS   dunia hari ini  angin topan  Filipina  ABC online 
