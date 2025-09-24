Dunia Hari Ini: Topan Ragasa Terjang Taiwan, Dua Tewas dan 30 Hilang

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang berisi rangkuman sejumlah informasi utama pilihan dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Berita yang pertama untuk edisi Rabu, 24 September 2025, datang dari Taiwan.

Dua orang tewas akibat Topan Ragasa

Setidaknya dua orang tewas dan 30 orang lainnya dilaporkan hilang di satu kabupaten setelah Topan Super Ragasa, yang mencatat curah hujan lebih dari 600 mm, menghantam Taiwan.

Dinas pemadam kebakaran Taiwan mengatakan badai besar tersebut menyebabkan danau penghalang di kabupaten Hualien di bagian timur meluap dan mengirimkan banjir bandang ke Kotapraja Guangfu.

Dinas pemadam kebakaran mencatat jumlah orang hilang di Hualien setelah banjir mencapai 30 orang, dengan dua kematian dilaporkan di Guangfu.

Badai terkuat sejauh ini di tahun 2025 tersebut kini bergerak menuju daratan Tiongkok, hingga memicu gangguan yang meluas dan peringatan naiknya gelombang laut.

ABC diperintahkan membayar denda A$150.000

Lembaga penyiaran publik Australia, Australian Broadcasting Corporation (ABC) diperintahkan membayar denda sebesar A$150.000 (sekitar Rp1,5 miliar) atas pemecatan jurnalis dan presenter Antoinette Lattouf secara tidak sah, termasuk karena opini politiknya.

Hakim Daryl Rangiah memerintahkan ABC untuk membayar denda kepada Lattouf dalam waktu 28 hari.