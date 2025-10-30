Close Banner Apps JPNN.com
Dunia Hari Ini: Trump Bertemu Xi Jinping, AS Umumkan Dimulainya Kembali Uji Coba Senjata Nuklir

Kamis, 30 Oktober 2025 – 23:12 WIB
Dunia Hari Ini: Trump Bertemu Xi Jinping, AS Umumkan Dimulainya Kembali Uji Coba Senjata Nuklir

Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dari beberapa negara selama 24 jam terakhir.

Laporan utama dalam edisi Kamis, 30 Oktober 2025 ini kami awali dengan pertemuan Trump dan Xi.

Pertemuan Trump dan Xi

Presiden AS Donald Trump telah bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, tak lama setelah mengatakan akan memerintahkan dimulainya kembali uji coba senjata nuklir AS.

Baca Juga:

"Pertemuan kami akan sangat sukses, saya yakin. Namun, beliau adalah negosiator yang sangat tangguh," ujar Trump sambil berjabat tangan dengan Xi, yang hanya menunjukkan sedikit ekspresi.

Ia mengatakan kesepakatan dagang dengan Tiongkok dapat ditandatangani pada hari Kamis waktu setempat.

Saat mereka duduk bersama delegasi masing-masing untuk mulai berbicara, Xi menyampaikan kepada Trump melalui seorang penerjemah bahwa wajar jika kedua negara dengan ekonomi terkemuka dunia ini sesekali mengalami gesekan.

Baca Juga:

"Beberapa hari yang lalu … kedua tim ekonomi dan perdagangan kami mencapai konsensus dasar dalam menangani masing-masing masalah utama dan membuat kemajuan yang menggembirakan," ungkap Xi.

Badai Melissa menelan korban jiwa

Badai Melissa, salah satu badai Atlantik terkuat yang pernah tercatat, telah menewaskan puluhan orang di Kuba, Haiti, dan Jamaika.



Sumber ABC Indonesia

TAGS   dunia hari ini  Xi Jinping  Donald Trump  ABC online 
