Dunia Hari Ini: Trump Mengancam Perang Lagi Dengan Iran
Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman berita-berita yang terjadi dari seluruh penjuru dunia selama 24 jam terakhir.
Edisi Senin, 22 Juni 2026 kami awali dengan laporan dari Amerika Serikat.
Trump mengancam perang lagi dengan Iran
Presiden Donald Trump mengancam akan memulai kembali perang AS dengan Iran, sementara wakil presidennya, JD Vance, sudah bertemu dengan para pejabat Iran untuk dialog pertama kesepakatan perdamaian sementara.
Pembicaraan Amerika Serikat dan Iran digelar di resor pegunungan Büergenstock milik Qatar di Swiss, yang menjadi pertemuan pertama kedua negara setelah adanya nota kesepahaman (MoU) yang disepakati seminggu lalu.
MoU tersebut menyerukan pembukaan kembali selat Hormuz dan penghentian permusuhan, termasuk di Lebanon, yang diinvasi oleh sekutu Amerika Serikat, Israel, pada bulan Maret.
Namun Iran mengatakan Amerika Serikat gagal memenuhi komitmennya untuk menghentikan pertempuran di Lebanon, sehingga menutup kembali selat Hormuz.
"Iran harus segera menghentikan proksi mereka yang dibayar mahal di Lebanon dari menimbulkan masalah. Jika tidak, kami akan menyerang Iran dengan sangat keras lagi, seperti yang kami lakukan minggu lalu, hanya lebih keras," kata Trump, tampaknya merujuk pada sekutu Iran, Hizbullah, di Lebanon.
PM Inggris diperkirakan mengundurkan diri
Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer diperkirakan akan mengundurkan diri atau menetapkan jadwal pengunduran dirinya paling cepat hari ini (22/06).
Presiden Donald Trump mengancam akan memulai kembali perang dengan Iran gegara blokade Selat Hormuz
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