Dunia Hari Ini: Trump Mengatakan 'Gelombang Besar' Serangan Terhadap Iran Masih Akan Datang

Selasa, 03 Maret 2026 – 23:41 WIB
Dunia Hari Ini: Trump Mengatakan 'Gelombang Besar' Serangan Terhadap Iran Masih Akan Datang - JPNN.COM

Dunia Hari Ini kembali dengan laporan pilihan dari beberapa negara selama 24 jam terakhir.

Laporan utama edisi Selasa, 3 Maret 2026 kami hadirkan dari Iran dan Amerika Serikat.

'Gelombang besar' serangan Iran

Presiden AS Donald Trump mengatakan "gelombang besar" masih akan datang dalam perang dengan Iran, sementara seluruh kawasan terseret ke dalam pertempuran hari keempat.

Baca Juga:

"Kita bahkan belum mulai menyerang mereka dengan keras," katanya kepada CNN.

"Gelombang besar bahkan belum terjadi. Gelombang besar akan segera datang."

Setidaknya 555 orang tewas dalam serangan AS-Israel di seluruh Iran, menurut Palang Merah Iran, di tengah gelombang serangan intensif dan serangan balasan Iran terhadap Israel dan aset Amerika Serikat di Timur Tengah.

Baca Juga:

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pembunuhan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei adalah "kejahatan agama" yang akan memiliki konsekuensi serius.

Masjid di Sydney menerima surat ancaman lagi

Sebuah "esai kecaman" tiga halaman yang ditujukan kepada seorang pemimpin komunitas Muslim Sydney telah memicu kekhawatiran baru akan meningkatnya ancaman kekerasan di kota itu.

Presiden AS Donald Trump mengatakan gelombang besar masih akan datang dalam perang dengan Iran

Sumber ABC Indonesia

TAGS   dunia hari ini  Donald Trump  Iran  ABC online 
