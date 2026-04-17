Dunia Hari Ini: Trump Mengatakan Israel dan Lebanon Sepakati Gencatan Senjata 10 Hari
Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dunia pilihan selama 24 jam terakhir.
Edisi Jumat, 17 April 2026 kami hadirkan dari Amerika Serikat.
Israel dan Lebanon sepakati gencatan senjata
Presiden AS Donald Trump mengumumkan Israel dan Lebanon telah menyepakati gencatan senjata selama 10 hari, yang mulai berlaku tengah malam waktu setempat.
Dalam unggahannya di Truth Social, Trump mengatakan ia "baru saja melakukan percakapan yang sangat baik" dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun.
Ia juga mengatakan keduanya akan menjadi dua pemimpin pertama dari negara masing-masing yang bertemu langsung dalam 34 tahun.
"Kedua pemimpin ini telah sepakat bahwa untuk mencapai perdamaian antara negara mereka, mereka akan secara resmi memulai gencatan senjata 10 hari pada pukul 17.00 EST," tulisnya.
"Saya telah menginstruksikan Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Rubio, bersama dengan Ketua Kepala Staf Gabungan, Dan Razin' Caine, untuk bekerja sama dengan Israel dan Lebanon untuk mencapai perdamaian yang abadi."
Status akademik tersangka pelaku pelecehan seksual FHUI dibekukan
Universitas Indonesia telah membekukan status 16 mahasiswa yang diduga melakukan pelecehan seksual di dalam grup Whatsapp.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Polisi Bongkar Aktivitas Bongkar Sumur Minyak Ilegal
-
Astrid Rilis Album Ketujuh, Bukti Eksistensi 20 Tahun Berkarya
-
KAI: Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Keselamatan Perlintasan Kereta
-
Kemenkes Keluarkan Kebijakan Pencantuman Label Gizi Makanan dan Minuman
-
TikTok Nonaktifkan 780 Ribu Akun Milik Anak-anak
- Internasional
Trump Umumkan Israel-Lebanon Sepakati Gencatan Senjata 10 HariJumat, 17 April 2026 – 05:45 WIB
- ABC Indonesia
Penduduk Tetap Australia Terancam Tidak Bisa Mengakses Skema DP Rumah 5 PersenJumat, 17 April 2026 – 01:25 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Korban Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI Minta Pelaku DikeluarkanRabu, 15 April 2026 – 22:53 WIB
- Investasi
Baru Bangkit, Kurs Rupiah Kembali Ambrol, Ditutup Melemah 16 PoinRabu, 15 April 2026 – 17:06 WIB
- Liga Indonesia
Nego Kontrak dengan Persib, Bojan Hodak Keluarkan Daftar TuntutanJumat, 17 April 2026 – 16:16 WIB
- Politik
Efriza Ungkap 4 Alasan Prabowo Perlu Reshuffle Kabinet, Singgung Pengaruh JokowiJumat, 17 April 2026 – 16:06 WIB
- Sepak Bola
Timnas Indonesia U-17 Vs Vietnam: Skenario Lolos, Jadwal, dan Ancaman Tersingkir di Piala AFF U-17 2026Jumat, 17 April 2026 – 16:41 WIB
- Sport
Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persebaya vs MU: Tuan Rumah Lebih UnggulJumat, 17 April 2026 – 17:24 WIB
- Sepak Bola
Dewa United vs Persib Tanpa Penonton, Bojan Hodak Merespons BeginiJumat, 17 April 2026 – 16:20 WIB