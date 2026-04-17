Dunia Hari Ini: Trump Mengatakan Israel dan Lebanon Sepakati Gencatan Senjata 10 Hari

Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dunia pilihan selama 24 jam terakhir.

Edisi Jumat, 17 April 2026 kami hadirkan dari Amerika Serikat.

Israel dan Lebanon sepakati gencatan senjata

Presiden AS Donald Trump mengumumkan Israel dan Lebanon telah menyepakati gencatan senjata selama 10 hari, yang mulai berlaku tengah malam waktu setempat.

Baca Juga: Perangkat Sistem Pemantauan Bawah Laut Buatan Tiongkok Ditemukan di Lombok

Dalam unggahannya di Truth Social, Trump mengatakan ia "baru saja melakukan percakapan yang sangat baik" dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun.

Ia juga mengatakan keduanya akan menjadi dua pemimpin pertama dari negara masing-masing yang bertemu langsung dalam 34 tahun.

"Kedua pemimpin ini telah sepakat bahwa untuk mencapai perdamaian antara negara mereka, mereka akan secara resmi memulai gencatan senjata 10 hari pada pukul 17.00 EST," tulisnya.

"Saya telah menginstruksikan Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Rubio, bersama dengan Ketua Kepala Staf Gabungan, Dan Razin' Caine, untuk bekerja sama dengan Israel dan Lebanon untuk mencapai perdamaian yang abadi."

Status akademik tersangka pelaku pelecehan seksual FHUI dibekukan

Universitas Indonesia telah membekukan status 16 mahasiswa yang diduga melakukan pelecehan seksual di dalam grup Whatsapp.