Dunia Hari Ini: Ukraina Ancam 'Moskow Akan Terbakar' Jika Serangan Rusia Berlanjut
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini, Jumat 19 Juni 2026.
Rangkuman berita-berita terkini kita awali dengan perkembangan perang antara Ukraina dan Rusia.
Ancaman presiden Ukraina untuk Rusia
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan serangan drone besar-besaran terhadap Rusia adalah pembalasan atas serangan yang merusak sebuah biara bersejarah di Kyiv, pekan ini.
"Jika Ukraina terbakar, Moskow Anda akan terbakar," kata Zelenskyy, saat serangan terus berlanjut.
Puluhan drone menargetkan Moskow, dalam serangan terbesar Ukraina terhadap ibu kota Rusia, yang menghantam kilang minyak untuk kedua kalinya, pekan ini.
"Kami tidak menginginkan perang ini, kami tidak pernah menginginkannya, dan semua orang tahu itu, dan mitra kami juga tahu itu," kata Zelenskyy dalam pesan suara kepada wartawan di grup WhatsApp.
Awal pekan lalu, setidaknya 10 orang tewas di Ukraina dalam serangan drone dan rudal yang merusak biara Kyiv Pechersk Lavra yang berusia 1.000 tahun.
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Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan serangan drone besar-besaran terhadap Rusia adalah pembalasan atas serangan terhadap biara bersejarah di Kyiv pekan ini
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