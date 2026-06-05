Dunia Hari Ini: Ukraina Kirim Surat Kepada Rusia untuk Mengakhiri Perang
Dunia Hari Ini kembali merangkum sejumlah berita-berita utama yang terjadi selama 24 jam terakhir.
Laporan utama untuk edisi Jumat, 5 Juni 2026 kami hadirkan dari Ukraina.
Surat terbuka Zelenskyy untuk Putin
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyerukan negosiasi tatap muka dalam surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.
Surat tersebut merupakan pesan publik pertama yang ditulis Zelenskyy langsung kepada Putin sejak Rusia melancarkan serangan pada 2022.
Dalam surat tersebut, Zelenskyy mengkritik 26 tahun kekuasaan pemimpin Rusia tersebut.
Pihak Rusia mengaku sudah melihat surat tersebut dan akan memberi tahu Putin, tetapi "ada banyak pertanyaan" yang perlu dijawab untuk gencatan senjata.
"Tidak perlu menghentikan permusuhan untuk memulai negosiasi," kata Putin.
Hizbullah menolak gencatan senjata baru
Milisi Hizbullah yang didukung Iran menolak perjanjian gencatan senjata baru di Lebanon, sementara Israel mengatakan tidak akan menarik pasukannya dari negara tersebut.
Presiden Ukraina Zelenskyy menulis surat terbuka untuk Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang yang sudah terjadi sejak tahun 2022
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