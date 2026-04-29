Dunia Hari Ini: Uni Emirat Arab Akan Keluar Dari Kelompok Produsen Minyak OPEC
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini edisi Rabu, 29 April 2026.
Laporan utama kami hadirkan dari Uni Emirat Arab.
Uni Emirat Arab akan hengkang dari OPEC
Uni Emirat Arab mengatakan akan keluar dari kelompok produsen minyak OPEC, di tengah krisis energi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dipicu oleh perang Iran.
Keputusan anggota lama OPEC ini dapat menimbulkan kekacauan dan melemahkan kelompok tersebut.
Menteri Energi UEA, Suhail Mohamed al-Mazrouei, mengatakan kepada Reuters keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan dengan cermat strategi energi negara-negara anggota tersebut.
Ketika ditanya apakah UEA berkonsultasi dengan pemimpin de facto OPEC, Arab Saudi, ia mengatakan UEA tidak membahas masalah ini dengan negara lain mana pun.
Komedian Jimmy Kimmel terancam dipecat
Badan yang mengatur televisi AS telah memerintahkan peninjauan dini terhadap lisensi stasiun televisi AS ABC setelah Presiden Donald Trump dan istrinya menuntut agar komedian Jimmy Kimmel dipecat.
Perintah dari Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) ini memengaruhi Disney, yang memiliki ABC, dan anak perusahaan televisinya.
Keputusan Uni Emirat Arab untuk meninggalkan OPEC ini terjadi di tengah krisis energi yang dipicu oleh perang Iran
