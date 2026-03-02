Close Banner Apps JPNN.com
Dunia Hari Ini: Wakil Presiden Keenam Indonesia Try Sutrisno Meninggal Dunia

Senin, 02 Maret 2026 – 22:22 WIB
Dunia Hari Ini: Wakil Presiden Keenam Indonesia Try Sutrisno Meninggal Dunia - JPNN.COM
Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno meninggal dunia. (Tempo: Dasril Roszandi)

Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Senin, 2 Maret 2026.

Laporan utama kami hadirkan dari Indonesia.

Mantan Presiden Try Sutrisno tutup usia

Mantan wakil presiden dan pensiunan jenderal Angkatan Darat Try Sutrisno meninggal dunia pada usia 90 tahun, menurut konfirmasi dari Sekretariat Wakil Presiden.

Try wafat di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD) Jakarta pada pukul 06.58 waktu setempat, hari ini (02/03).

Setelah pengumuman tersebut, jenazahnya dibawa ke kediaman pribadinya di Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat, sebelum dimakamkan.

Sebagai pensiunan jenderal Angkatan Darat Indonesia, Try menjabat sebagai wakil presiden keenam Indonesia dari tahun 1993 hingga 1998 pada pemerintahan Presiden Suharto.

Sepanjang karier militernya, ia memegang beberapa posisi senior, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat dari tahun 1986 hingga 1988 dan Panglima Angkatan Bersenjata dari tahun 1988 hingga 1993, sebelum beralih ke jabatan wakil presiden.

Puluhan pemimpin Iran tewas

Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada Fox News bahwa 48 pemimpin Iran telah tewas dalam serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel.

Wakil Presiden keenam RI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno meninggal dunia, Senin (02/03) pada usia 90 tahun

ABC Indonesia

