Dunia Hari Ini: Wali Kota Muslim Pertama di New York Janjikan Era yang Baru

Jumat, 02 Januari 2026 – 22:39 WIB
Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang merangkum berita-berita yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Edisi Jumat, 2 Januari 2026 kita awali dari kota New York.

Pidato Wali Kota Muslim Pertama

Wali Kota New York yang baru, Zohran Mamdani, menjanjikan era baru bagi kota New York dalam pidato pelantikannya.

Pria berusia 34 tahun itu dilantik dengan sumpah di atas Al Quran, oleh salah satu senator Bernie Sanders, yang juga jadi politisi idola Mamdani.

Berikut salah satu petikan dari pidatonya:

"Bersama-sama, kita akan menceritakan kisah baru tentang kota kita.

Ini bukan kisah tentang satu kota, yang hanya dikuasai oleh satu persen yang kaya. Bukan pula kisah tentang dua kota, orang kaya melawan orang miskin.

Ini akan menjadi kisah tentang delapan setengah juta orang, yang masing-masing adalah warga New York dengan harapan dan ketakutan, masing-masing satu alam semesta, masing-masing terjalin bersama.

Sumber ABC Indonesia

