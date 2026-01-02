Dunia Hari Ini: Wali Kota Muslim Pertama di New York Janjikan Era yang Baru
Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang merangkum berita-berita yang terjadi dalam 24 jam terakhir.
Edisi Jumat, 2 Januari 2026 kita awali dari kota New York.
Pidato Wali Kota Muslim Pertama
Wali Kota New York yang baru, Zohran Mamdani, menjanjikan era baru bagi kota New York dalam pidato pelantikannya.
Pria berusia 34 tahun itu dilantik dengan sumpah di atas Al Quran, oleh salah satu senator Bernie Sanders, yang juga jadi politisi idola Mamdani.
Berikut salah satu petikan dari pidatonya:
"Bersama-sama, kita akan menceritakan kisah baru tentang kota kita.
Ini bukan kisah tentang satu kota, yang hanya dikuasai oleh satu persen yang kaya. Bukan pula kisah tentang dua kota, orang kaya melawan orang miskin.
Ini akan menjadi kisah tentang delapan setengah juta orang, yang masing-masing adalah warga New York dengan harapan dan ketakutan, masing-masing satu alam semesta, masing-masing terjalin bersama.
Wali Kota New York yang baru, Zohran Mamdani, menjanjikan era baru bagi kota New York dalam pidato pelantikannya
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Ini Alasan Prabowo Tidak Menetapkan Bencana Nasional di Aceh dan Sumatera
-
Tinjau Hunian Danantara, Ini Arahan Presiden Prabowo
-
Kaleidoskop: RK dan Zulhas jadi Sorotan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi | Reaction JPNN
-
Alhamdulillah, 85 Persen Sekolah Terdampak Bencana Sudah Beroperasi
-
KKP Siapkan Lahan 8000 Hektare Untuk Investor Garam
- ABC Indonesia
Beberapa Pantai di Sydney Ditutup, Ada Sejumlah Kasus Tenggelam di Awal 2026Kamis, 01 Januari 2026 – 23:20 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Kemeriahan Pergantian Tahun dari Berbagai NegaraKamis, 01 Januari 2026 – 22:44 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Pria Asal Kota Perth Didakwa Setelah Dituduh Mendukung Serangan Pantai BondiRabu, 24 Desember 2025 – 23:54 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Amerika Serikat Menawarkan Rp50 Juta Bagi Imigran yang 'Mendeportasikan Diri'Selasa, 23 Desember 2025 – 23:42 WIB
- Kep. Riau
Masuk 2026, Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu Kehilangan Pekerjaan, OhJumat, 02 Januari 2026 – 17:43 WIB
- Humaniora
Tersenyum Saat Terima SK, Menangis Melihat Besaran Gaji PPPK Paruh WaktuJumat, 02 Januari 2026 – 17:17 WIB
- Liga Indonesia
Persija Jakarta vs Persijap Jepara: Macan Kemayoran Tak Mau Terbuai Tren PositifJumat, 02 Januari 2026 – 20:02 WIB
- Jateng Terkini
Sudah 5 Hari, Pendaki Asal Magelang yang Hilang di Gunung Slamet Belum DitemukanJumat, 02 Januari 2026 – 19:35 WIB
- Sepak Bola
Pelatih Persija Kecewa Laga Lawan Persijap Jepara Tidak Disiarkan TVJumat, 02 Januari 2026 – 19:17 WIB