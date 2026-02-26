Dunia Hari Ini: Warga Australia Diminta Mempertimbangkan untuk Meninggalkan Israel dan Lebanon

Anda tengah membaca Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 terakhir.

Berita yang pertama datang dari Australia.

Warga Australia didesak untuk mempertimbangkan meninggalkan Israel dan Lebanon

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) menggunakan media sosial untuk mengumumkan tawaran "keberangkatan sukarela" dari pos-pos di Israel, Lebanon, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

"Kami terus menyarankan untuk tetap berhati-hati di destinasi-destinasi ini," kata DFAT.

DFAT mengatakan situasi keamanan di Timur Tengah tidak dapat diprediksi, dengan ketegangan regional tetap tinggi dan risiko konflik militer terus berlanjut.

"Konflik di Timur Tengah dapat mengakibatkan penutupan wilayah udara, pembatalan penerbangan, dan gangguan perjalanan lainnya," ujar DFAT.

"Kami terus menyarankan warga Australia untuk tidak bepergian ke Iran dan jika Anda berada di Iran, segera tinggalkan negara itu sesegera mungkin."

Penumpang kapal cepat di Florida ditembaki tentara Kuba

Pasukan Kuba menewaskan empat orang dan melukai enam lainnya di atas kapal cepat yang berbasis di Florida yang memasuki perairan Kuba pada hari Rabu (25/02) dan menembaki patroli Kuba.