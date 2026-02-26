Dunia Hari Ini: Warga Australia Diminta Mempertimbangkan untuk Meninggalkan Israel dan Lebanon
Anda tengah membaca Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 terakhir.
Berita yang pertama datang dari Australia.
Warga Australia didesak untuk mempertimbangkan meninggalkan Israel dan Lebanon
Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) menggunakan media sosial untuk mengumumkan tawaran "keberangkatan sukarela" dari pos-pos di Israel, Lebanon, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
"Kami terus menyarankan untuk tetap berhati-hati di destinasi-destinasi ini," kata DFAT.
DFAT mengatakan situasi keamanan di Timur Tengah tidak dapat diprediksi, dengan ketegangan regional tetap tinggi dan risiko konflik militer terus berlanjut.
"Konflik di Timur Tengah dapat mengakibatkan penutupan wilayah udara, pembatalan penerbangan, dan gangguan perjalanan lainnya," ujar DFAT.
"Kami terus menyarankan warga Australia untuk tidak bepergian ke Iran dan jika Anda berada di Iran, segera tinggalkan negara itu sesegera mungkin."
Penumpang kapal cepat di Florida ditembaki tentara Kuba
Pasukan Kuba menewaskan empat orang dan melukai enam lainnya di atas kapal cepat yang berbasis di Florida yang memasuki perairan Kuba pada hari Rabu (25/02) dan menembaki patroli Kuba.
Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) menggunakan media sosial untuk mengumumkan tawaran
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Menhub Ungkap 4 Kunci Sukses Angkutan Lebaran 2026
-
Nita Thalia Jalani Tiga Operasi Bedah Plastik
-
Polisi Bongkar Kasus Penyelundupan Pasir Timah Ilegal ke Malaysia
-
Bermain di Film Laut Bercerita, Reza Rahadian: Ini Bukan Bentuk Perlawanan
-
Guru Honorer jadi Tersangka karena Rangkap Jabatan, Begini Respons Komisi III DPR RI
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Kematian 72 Harimau di Taman Wisata Thailand Bukan Disebabkan oleh Flu BurungRabu, 25 Februari 2026 – 23:12 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Tentara Meksiko Tewaskan 'El Mencho', Pemimpin Kartel Generasi Baru JaliscoSelasa, 24 Februari 2026 – 22:26 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Taliban Mengatakan Pakistan Menyerang Afghanistan, Puluhan TerlukaSenin, 23 Februari 2026 – 22:32 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Mantan Pangeran Inggris Andrew Ditangkap Dalam Penyelidikan Terkait EpsteinJumat, 20 Februari 2026 – 22:09 WIB
- Humaniora
Honorer TMS Mulai Dialihkan ke Outsourcing, Gaji Tinggi, PPPK Downgrade Sedikit TergodaKamis, 26 Februari 2026 – 17:00 WIB
- Kriminal
Mahasiswi UIN Suska Riau Dibacok Menjelang Sidang Skripsi, PelakunyaKamis, 26 Februari 2026 – 17:37 WIB
- Sepak Bola
Amankan Laga Persib vs Madura United, Polrestabes Bandung Kerahkan 2.285 PersonelKamis, 26 Februari 2026 – 19:00 WIB
- Bali Terkini
Koster Todong Luhut Panjaitan, Bantu Bali Dapat Insentif Proyek InfrastrukturKamis, 26 Februari 2026 – 20:12 WIB
- Politik
Senator PFM Minta Ketua DPRD Papua Barat Daya Diperiksa soal Korupsi Baju Dinas Rp1 MKamis, 26 Februari 2026 – 18:07 WIB