Dunia Hari Ini: Warga Australia yang Diduga Menyerang Kamp Penduduk Aborigin Ditangkap

Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Kamis, 4 September 2025.

Laporan dari berbagai belahan dunia selama 24 jam terakhir kami awali dari Australia.

Dakwaan penyerang kamp Aborigin

Orang keempat telah dijatuhi tuduhan menyerang 'Camp Sovereignity' atau kamp milik penduduk asli Australia, yakni suku Aborigin, di Melbourne akhir pekan lalu.

Sekelompok pria berpakaian hitam terlibat perkelahian dengan penghuni kamp setelah mengikuti demonstrasi anti-imigrasi pada hari Minggu.

Pemimpin Neo-Nazi, Thomas Sewell, ditahan setelah ditangkap awal pekan ini atas insiden tersebut.

Kepolisian Negara Bagian Victoria mengatakan seorang pria berusia 29 tahun asal Rye ditangkap kemarin di Sunnyside Road, Mount Eliza.

Ia diinterogasi oleh detektif dan didakwa dengan kerusuhan, penyerangan ilegal, dan melepaskan tembakan rudal.

Polisi yang melindas ojol diberhentikan

Kepolisian RI menetapkan pemberhentian tidak terhormat terhadap anggot polisi yang melindas pengemudi ojek online Affan Kurniawan.