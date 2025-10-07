Dunia Hari Ini: Warga Australia yang Ikut Perahu ke Gaza Akui Diperlakukan Kasar oleh Israel
Anda sedang menyimak rangkuman berita-berita utama dari sejumlah negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.
Dunia Hari Ini edisi Selasa, 7 Oktober 2025, kita awali dari upaya mengirim bantuan ke Gaza.
Warga Australia mengaku diperlakukan kasar oleh Israel
Aktivis Australia, yang bergabung dalam armada perahu ke Gaza dan ditangkap oleh otoritas Israel, mengaku mendapat perlakuan buruk seperti pemukulan fisik di dalam penjara.
Pengakuan ini muncul setelah Israel menahan awak perahu armada Sumud Global, dengan 171 aktivis lainnya dideportasi keluar Israel, termasuk Greta Thunberg.
ABC sudah memperoleh ringkasan laporan yang disusun diplomat Australia di Israel, setelah mereka bertemu dengan beberapa warga Australia yang ditahan di penjara Ketziot, dekat perbatasan Israel-Mesir di Gurun Negev.
Kementerian Luar Negeri Australia mengatakan: "Pemerintah Australia sudah menegaskan kepada Israel harapan kami bahwa para tahanan akan menerima perlakuan manusiawi sesuai dengan norma-norma internasional."
PM Prancis harus cari jalan keluar dari krisis
Presiden Prancis Emmanuel Macron menugaskan PM Prancis Sébastien Lecornu untuk mengadakan perundingan dengan partai-partai politik lain untuk mencari jalan keluar dari krisis, sebelum ia mengundurkan diri.
Macron mengatakan siap untuk "mengambil alih tanggung jawabnya" jika gagal, seperti dikatakan pejabat kepresidenan, yang mungkin merujuk pada penyelenggaraan pemilihan legislatif baru.
ABC mendapatkan laporan terperinci dari aktivis Australia yang mengaku diperlakukan buruk oleh otoritas Israel
