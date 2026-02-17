Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Warga Australia yang Memiliki Hubungan Dengan ISIS Dipaksa Kembali ke Suriah

Selasa, 17 Februari 2026 – 23:09 WIB
Dunia Hari Ini: Warga Australia yang Memiliki Hubungan Dengan ISIS Dipaksa Kembali ke Suriah - JPNN.COM

Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dari belahan dunia selama 24 jam terakhir.

Laporan utama dalam edisi Selasa, 17 Februari 2026 kami hadirkan dari Australia.

Keluarga Australia di Suriah tidak bisa pulang

Keluarga-keluarga Australia yang memiliki hubungan dengan pejuang ISIS terpaksa berbalik arah setelah meninggalkan sebuah kamp di Suriah untuk memulai perjalanan pulang ke Australia.

Baca Juga:

ABC menerima laporan sebanyak 11 keluarga, dengan total 34 perempuan dan anak-anak, meninggalkan kamp Al-Roj di Suriah timur laut pada Senin pagi (16/02).

Keluarga-keluarga tersebut menuju ibu kota Suriah, Damaskus, di mana mereka akan merencanakan perjalanan selanjutnya ke Australia, menurut informasi yang diterima ABC.

Namun tak lama setelah meninggalkan kamp, ??otoritas pemerintah Suriah tidak mengizinkan konvoi keluarga-keluarga Australia tersebut menuju ibu kota, memaksa mereka untuk kembali ke kamp Al-Roj, menurut informasi yang diterima ABC.

Baca Juga:

Dalam sebuah pernyataan, pemerintah federal mengatakan tidak akan membantu keluarga-keluarga tersebut kembali ke Australia.

"Pemerintah Australia tidak dan tidak akan memulangkan orang-orang dari Suriah," katanya.

Keluarga-keluarga Australia yang memiliki hubungan dengan pejuang ISIS terpaksa berbalik arah setelah meninggalkan sebuah kamp di Suriah untuk mencoba memulai perjalanan pulang ke Australia

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dunia hari ini  Warga Australia  ISIS  ABC online 
BERITA DUNIA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp