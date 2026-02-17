Dunia Hari Ini: Warga Australia yang Memiliki Hubungan Dengan ISIS Dipaksa Kembali ke Suriah

Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dari belahan dunia selama 24 jam terakhir.

Laporan utama dalam edisi Selasa, 17 Februari 2026 kami hadirkan dari Australia.

Keluarga Australia di Suriah tidak bisa pulang

Keluarga-keluarga Australia yang memiliki hubungan dengan pejuang ISIS terpaksa berbalik arah setelah meninggalkan sebuah kamp di Suriah untuk memulai perjalanan pulang ke Australia.

Baca Juga: Aplikasi Kencan Sekarang Enggak Banget Saat Angka Pernikahan di Indonesia Menurun

ABC menerima laporan sebanyak 11 keluarga, dengan total 34 perempuan dan anak-anak, meninggalkan kamp Al-Roj di Suriah timur laut pada Senin pagi (16/02).

Keluarga-keluarga tersebut menuju ibu kota Suriah, Damaskus, di mana mereka akan merencanakan perjalanan selanjutnya ke Australia, menurut informasi yang diterima ABC.

Namun tak lama setelah meninggalkan kamp, ??otoritas pemerintah Suriah tidak mengizinkan konvoi keluarga-keluarga Australia tersebut menuju ibu kota, memaksa mereka untuk kembali ke kamp Al-Roj, menurut informasi yang diterima ABC.

Dalam sebuah pernyataan, pemerintah federal mengatakan tidak akan membantu keluarga-keluarga tersebut kembali ke Australia.