Dunia Hari Ini: Warga Wellington di Selandia Baru Diminta Mengungsi karena Banjir
Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah berita pilihan dari sejumlah negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.
Informasi dari Selandia Baru membuka edisi Selasa, 21 April 2026 hari ini.
Pemerintah Selandia Baru desak warga Wellington mengungsi karena banjir
Warga setempat yang tinggal di daerah dataran rendah ibu kota Selandia Baru, Wellington, telah didesak untuk mengungsi, karena hujan deras terus mengguyur kota tersebut.
Kota itu mengalami banjir bandang semalam.
Walikota Andrew Little mengatakan kepada Radio New Zealand kemarin (20/04) bahwa Wellington telah diguyur 77 milimeter curah hujan dalam waktu kurang dari satu jam, menjadikannya curah hujan tertinggi yang pernah tercatat.
Hujan deras tersebut menyebabkan banjir bandang, penutupan jalan, dan tanah longsor di distrik bisnis pusat kota dan pinggiran selatan.
Media melaporkan bahwa orang-orang harus mengungsi dari rumah yang terendam banjir pada malam hari dan setidaknya satu tanah longsor menghantam sebuah rumah.
Trump tampaknya 'tidak mungkin' perpanjang batas waktu gencatan senjata
Presiden AS Donald Trump mengatakan dia tidak mungkin memperpanjang gencatan senjata, yang akan berakhir pada Rabu (22/04) malam besok.
Tahun ini Vaksinasi HPV juga akan Menyasar Kaum Laki-Laki
-
Kemendikdasmen Gelontorkan Anggaran Rp 1,3 Miliar untuk Sekolah Darat
-
Menteri Ara Pastikan Tiga Kawasan Lahan untuk Rusun di Tanah Abang Milik Negara
-
Puan Minta Pemerintah Mitigasi Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi
-
BPOM Perluas Vaksinasi Campak untuk Dewasa
- Lingkungan
Cegah Banjir & Longsor, Dedi Mulyadi Minta Bandung Selatan Direstorasi TotalSenin, 20 April 2026 – 21:00 WIB
- Daerah
Empat Daerah di Sumut Dilanda Banjir BesarMinggu, 19 April 2026 – 17:19 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Trump Mengatakan Israel dan Lebanon Sepakati Gencatan Senjata 10 HariJumat, 17 April 2026 – 21:44 WIB
- ABC Indonesia
Perangkat Sistem Pemantauan Bawah Laut Buatan Tiongkok Ditemukan di LombokJumat, 17 April 2026 – 21:19 WIB
- Humaniora
KemenPANRB & BKN Bahas Kepastian Nasib PPPK Paruh Waktu BesokSelasa, 21 April 2026 – 15:10 WIB
- Humaniora
Sentil Mentan Amran, Ekonom Konstitusi: Klaim Swasembada Beras Itu Isapan JempolSelasa, 21 April 2026 – 15:43 WIB
- Timur Tengah
Setelah Berpekan-pekan Bikin Selat Hormuz Macet, Iran Kini Sewot Kapalnya Disita ASSelasa, 21 April 2026 – 17:56 WIB
- Jatim Terkini
Dugaan Joki UTBK 2026 di UPNVJT dan Unair Terbongkar, Begini KronologinyaSelasa, 21 April 2026 – 16:50 WIB
- Liga Indonesia
Umuh Muchtar Geram Gol Kontroversial Dewa United: Persib Kalah Sama Wasit!Selasa, 21 April 2026 – 15:52 WIB