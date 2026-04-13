Ekonomi - Industri

Dunia Krisis Energi, Ditjen Migas ESDM Sebut BOBIBOS Bisa Jadi Solusi Indonesia

Senin, 13 April 2026 – 23:00 WIB
Dunia Krisis Energi, Ditjen Migas ESDM Sebut BOBIBOS Bisa Jadi Solusi Indonesia - JPNN.COM
Audiensi perwakilan BOBIBOS dan Ditjen Migas Kementerian ESDM. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ditjen Migas Kementerian ESDM menerima audiensi dengan perwakilan dari Bahan Bakar Orisinil Buatan Indonesia Bos (BOBIBOS) pada Senin (13/4).

Hasil audiensi tersebut, BOBIBOS diberi kesempatan segera melakukan uji jalan sesuai dengan ketentuan.

Pembina BOBIBOS, Mulyadi hadir didampingi langsung Founder BOBIBOS, Iklas Thamrin. Rapat dipimpin Dirjen Migas, Laode Sulaeman.

Dalam rapat itu, pihak BOBIBOS menjelaskan bahan bakar tersebut sangat siap diuji bahkan telah melakukan serangkaian uji internal.

“Kami sudah tes jalan di berbagai merek motor, mobil, diesel bahkan truk. Emisinya nol dan lebih irit,” kata Iklas.

Mulyadi mengatakan bahan baku BOBIBOS berasal dari jerami. Bahan yang biasanya dibakar oleh para petani.

“Dengan hadirnya BOBIBOS, petani senyum dua kali. Saat panen ada beras, setelah panen jeraminya punya nilai ekonomi,” kata Mulyadi.

Di depan para direktur Ditjen Migas, Mulyadi mengatakan inovasi BOBIBOS berdampak besar pada Indonesia.

Bahan baku BOBIBOS berasal dari jerami. Bahan yang biasanya dibakar oleh para petani.

