Dunia Maya Pedang Bermata Dua, Simbiosis Kritik & Ideologi Radikal Sangat Berbahaya

jpnn.com, JAKARTA - Dunia maya disebut sebagai pedang bermata dua. Pasalnya, apabila dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi ekstrem maka hal itu dapat mengancam nilai demokrasi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh seorang eks narapidana terorisme (napiter) yang enggan disebutkan namanya dalam sebuah tulisan yang diterima wartawan, Selasa (7/10).

"Dunia maya adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, dia membuka ruang partisipasi rakyat yang belum pernah ada sebelumnya. Di sisi lain, dia bisa berubah menjadi pabrik narasi ekstrem yang mengancam demokrasi. Kritik yang sehat adalah hak setiap warga negara," kata eks napiter tersebut.

Menurutnya, ketika dunia maya dimanfaatkan oleh buzzer dan clipper kemudian sejalan dengan ideologi radikal maka hal tersebut sangat berbahaya.

"Namun, ketika kritik itu difabrikasi oleh buzzer, diarahkan oleh clipper, diperkuat oleh algoritma, dan bertemu dengan ideologi radikal, dia bisa menjadi bahan bakar yang berbahaya," ujarnya.

Dalam hal ini, katanya, kritik publik merupakan elemen vital demokrasi. Tanpa kritik, pemerintah akan berjalan tanpa koreksi.

Namun, di era digital, kritik tidak lagi sederhana. Jumlahnya melimpah, ragamnya beragam, dan sumbernya sulit diverifikasi. Masalahnya, viralitas tidak selalu mencerminkan relevansi atau kebenaran.

"Fenomena buzzer sering disebut sebagai astroturfing, yaitu gerakan yang seolah berasal dari masyarakat, padahal direkayasa oleh pihak tertentu. Ketika publik mengeluh soal harga beras, misalnya, buzzer bisa memperkuat narasi bahwa pemerintah tidak peduli rakyat. Keresahan yang wajar akhirnya dibelokkan menjadi delegitimasi politik,” kata dia.