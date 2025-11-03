Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Dunia Otomotif Hari Ini, Pakar ITB: Adaptasi Atau Mati

Senin, 03 November 2025 – 06:24 WIB
Dunia Otomotif Hari Ini, Pakar ITB: Adaptasi Atau Mati - JPNN.COM
Ilustrasi pameran mobil. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Industri otomotif hari ini sedang berada di tengah badai perubahan dan ketidakpastian.

Dalam situasi itu, kata pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, kemampuan beradaptasi bukan lagi keunggulan — melainkan satu-satunya cara bertahan.

“Pergeseran ini adalah evolusi pasar yang mengalami era VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous) di mana semua pelaku usaha otomotif harus berpikir ulang terhadap asumsi lama dan mengambil keputusan strategis di tengah ketidakjelasan,” ujar Yannes kepada Antara.

Baca Juga:

Dia menegaskan strategi konvensional yang dahulu dianggap sakti kini sudah kehilangan daya magisnya.

Perilaku konsumen berubah cepat, kebijakan pemerintah terus berganti arah, sementara teknologi melesat melalui elektrifikasi dan digitalisasi kendaraan.

“Brand yang gagal membaca dinamika ini, walau dahulunya dominan akan segera kehilangan relevansinya,” tegasnya.

Baca Juga:

Dunia otomotif, kata Yannes, kini berada di persimpangan yang sama — hanya mereka yang cepat beradaptasi yang akan bertahan.

“Brand yang mapan runtuh bukan karena dosa masa lalu, tetapi karena terlena dalam comfort zone,” tuturnya.

Perusahaan otomotif yang mampu bertahan biasanya yang gesit, inovatif, dan fleksibel dalam menghadapi perubahan teknologi, pasar, dan regulasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dunia otomotif hari ini  Pakar otomotif  Perusahaan otomotif  industri otomotif 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp