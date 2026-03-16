Dunlop Buka Posko Mudik, Cek dan Konsultasi Ban Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut musim Mudik Lebaran 2026, PT Sumi Rubber Indonesia kembali menghadirkan Posko Mudik Dunlop sebagai bentuk komitmen untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan perjalanan masyarakat.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan diperkirakan sekitar 143,9 juta orang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026, menggunakan berbagai moda transportasi darat, laut, maupun udara. Tingginya mobilitas ini menjadikan kondisi kendaraan, khususnya ban, sebagai faktor penting dalam keselamatan berkendara.

“Sebagai salah satu brand tyre terkemuka di Indonesia, Dunlop menempatkan konsumen sebagai prioritas utama. Melalui Dunlop Posko Mudik ini, kami ingin memberikan edukasi keselamatan berkendara, khususnya terkait pentingnya kondisi ban,” ujar Sales & Marketing Director PT Sumi Rubber Indonesia Tomohiro Senna.

Posko Mudik Dunlop akan beroperasi 24 jam pada 14–20 Maret 2026 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta–Cikampek. Para teknisi Dunlop menyediakan berbagai layanan, seperti pemeriksaan kondisi ban, pengisian nitrogen, balancing, tambal ban, promo pembelian ban serta konsultasi perawatan ban untuk seluruh merek ban.

Pada kesempatan ini, Dunlop juga menghadirkan program Spesial, di mana konsumen berkesempatan mendapatkan kesempatan liburan mewah bersama keluarga ke Bali.

Konsumen yang melakukan pembelian minimal dua ban dapat mengikuti program tersebut serta memperoleh berbagai souvenir menarik & cashback s/d Rp 3 juta dari Dunlop.

Selain layanan kendaraan, Posko Mudik Dunlop juga menghadirkan aktivasi PADEL GAMES, di mana pengunjung dapat mengikuti tantangan memasukkan bola ke lingkaran ban untuk mendapatkan hadiah seperti voucher minimarket, e-wallet, dan merchandise Dunlop .

Untuk kenyamanan pemudik yang beristirahat, Posko Mudik Dunlop juga menyediakan kursi pijat gratis, area entertain games dengan PS5, serta dapat membawa pulang snack gratis berkat kolaborasi Dunlop dengan Orang Tua Group.