Dunlop Hadirkan Program Beyond The Drive Rewards untuk Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut musim mudik Lebaran 2026, PT Sumi Rubber Indonesia (Dunlop) menghadirkan inovasi produk terbaru, Dunlop SP Sport Blue Response TG, ban yang yang dirancang untuk memberikan performa optimal dalam hal daya cengkeram, stabilitas berkendara, serta efisiensi bahan bakar, sehingga cocok digunakan untuk perjalanan jauh maupun penggunaan harian.

Momentum mudik menjadi salah satu periode penting bagi masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, kesiapan kendaraan, termasuk kondisi ban, menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan perjalanan.

Seiring dengan peluncuran produk terbaru tersebut, Dunlop juga menghadirkan program promosi “Beyond The Drive Rewards” sebagai bentuk apresiasi bagi konsumen yang melakukan pembelian ban Dunlop maupun Falken di jaringan toko resmi.

“Program consumer promo ini merupakan salah satu inisiatif promosi yang secara konsisten telah kami jalankan dalam beberapa periode sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen setia Dunlop. Sebelumnya program ini dikenal dengan nama “Kejutan Dunlop”, namun pada tahun ini kami menghadirkannya dengan konsep yang lebih premium melalui program Beyond The Drive Rewards,” ujar Kepala Departemen Pemasaran PT Sumi Rubber Indonesia Johan Tri M.F.

Melalui program ini, konsumen berkesempatan mendapatkan berbagai keuntungan menarik, antara lain cashback pembelian ban hingga Rp3.000.000, serta kesempatan mengikuti undian berhadiah premium dengan total nilai miliaran rupiah.

Adapun hadiah yang dapat diperoleh konsumen dalam program ini adalah

* Grand Prize: Premium Family Luxury Getaway di Bali selama 3 hari 2 malam untuk 3 keluarga (4 orang/keluarga) lengkap dengan akomodasi resort, travel voucher, full board meals, spa & wellness retreat, cultural experiences, serta aktivitas keluarga.

* 10 Travel Vouchers