Dunlop Luncurkan Blue Response TG, Ban Smart Premium untuk Beragam Jenis Kendaraan

jpnn.com, JAKARTA - Dunlop resmi memperkenalkan Blue Response TG, ban generasi terbaru yang diposisikan sebagai ban smart premium, mengusung tagline “Smart Choice, Smart Premium”.

Melalui konsep ini, Dunlop menegaskan bahwa konsumen kini dapat menikmati performa dan teknologi ban premium melalui pilihan yang cerdas, relevan, dan bernilai, untuk beragam jenis kendaraan, mulai dari mobil konvensional hingga kendaraan listrik.

Dikembangkan dari warisan SP Sport Series, Blue Response TG dirancang untuk menjawab kebutuhan berkendara modern dengan peningkatan signifikan pada stabilitas, umur pakai, dan pengereman pada jalan basah, sekaligus tetap efisien untuk penggunaan harian.

“Dengan profil dan struktur baru, Blue Response TG memberikan respons kemudi yang lebih presisi dan stabil tanpa mengorbankan karakter halus dan senyap yang menjadi DNA Dunlop. Optimalisasi pola telapak serta alur pembuangan air juga menghasilkan daya cengkeram yang lebih baik, termasuk di kondisi jalan basah, dengan tingkat kebisingan yang tetap rendah,” ujar GM Product Development Dunlop Indonesia Yukishi Yoshida.

Tagline “Smart Choice, Smart Premium” mencerminkan filosofi Dunlop dalam menghadirkan produk premium yang fungsional dan rasional. Konsumen akan mendapatkan manfaat teknologi yang benar-benar terasa dan relevan dalam penggunaan sehari-hari.

Ban ini hadir dengan karakter premium yang tidak hanya tercermin dari citra, tetapi dari keseimbangan performa, kenyamanan, daya tahan, dan efisiensi jangka panjang serta mudah dijangkau oleh konsumen di Indonesia.

Sebagai bagian dari konsep Smart Choice, Smart Premium, konsumen mendapatkan nilai tambah berupa Premium Warranty hingga 2 tahun atau 12.000 km, untuk pengalaman berkendara yang lebih aman dan nyaman.

Seiring meningkatnya adopsi kendaraan listrik di Indonesia, Dunlop membekali Blue Response TG dengan konsep EV Ready, yang menunjukkan bahwa ban ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik kendaraan listrik, seperti beban kendaraan yang lebih berat, torsi instan, serta tuntutan efisiensi dan tingkat kesenyapan.