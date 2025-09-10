Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Durasi Kontrak Kerja PPPK Paruh Waktu Tercantum di Pengumuman, Ada soal Gaji

Rabu, 10 September 2025 – 07:08 WIB
Durasi Kontrak Kerja PPPK Paruh Waktu Tercantum di Pengumuman, Ada soal Gaji - JPNN.COM
Tangkapan layar pengumuman alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu Kabupaten Madiun. Foto: bkpsdm Kabupaten Madiun

jpnn.com - JAKARTA – Sudah ada beberapa pemerintah daerah yang mengumumkan alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu, dilanjutkan dengan tahapan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk pemberkasan Nomor Induk Pegawai atau NIP.

Sesuai jadwal resmi, pengisian DRH PPPK Paruh Waktu berlangsung hingga 15 September 2025.

Namun, hingga Rabu (10/9) pagi ini, mayoritas honorer belum bisa mengisi DRH PPPK Paruh Waktu karena instansinya belum mengumumkan alokasi kebutuhan.

Baca Juga:

Salah satu pemda yang sudah mengumumkan alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu ialah Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Pengumuman dirilis di situs resmi BKPSDM Kabupaten Madiun pada 8 September 2025.

Pada pengumuman dicantumkan mengenai durasi kontrak kerja PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Madiun, yakni selama 1 tahun.

Baca Juga:

“Masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK (penuh waktu, red),” demikian kalimat di pengumuman.

PPPK Paruh Waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai (SKP) sesuai target dalam perjanjian kerja.

Masa kerja atau durasi kontrak kerja PPPK Paruh Waktu tercantum di pengumuman, kinerja dievaluasi untuk pertimbangan jadi PPPK Penuh Waktu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  kontrak kerja  Gaji PPPK Paruh Waktu  DRH PPPK Paruh Waktu  Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu  honorer  PPPK 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp