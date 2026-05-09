Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

DVI Gunakan DNA dari Tulang untuk Kenali 17 Korban Kecelakaan Bus ALS

Sabtu, 09 Mei 2026 – 23:45 WIB
DVI Gunakan DNA dari Tulang untuk Kenali 17 Korban Kecelakaan Bus ALS - JPNN.COM
Kepala Bidang DVI Pusdokkes Mabes Polri Kombes Pol Wahyu Hidayati saat konferensi pers di RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang, Sabtu (9/5/2026). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Minimnya bukti fisik pada jenazah korban kecelakaan bus ALS yang menewaskan 17 orang membuat Tim Disaster Victim Identifications (DVI) dari Pusdokkes Mabes Polri mengandalkan uji DNA dari sampel tulang untuk proses identifikasi. 

Kepala Bidang DVI Pusdokkes Mabes Polri Kombes Pol Wahyu Hidayati menerangkan bahwa sebagian besar jaringan lunak korban telah rusak akibat paparan panas tinggi, sehingga pengambilan sampel difokuskan pada tulang yang masih menunjukkan warna kemerahan. 

"Kami mengambil sampel dari tulang yang masih memungkinkan mengandung DNA. Jka tulang sudah hangus menjadi arang, maka tidak bisa digunakan," terang Wahyu, Sabtu (9/5/2026). 

Baca Juga:

Kata Wahyu, kondisi jenazah menyulitkan proses identifikasi secara visual maupun melalui barang pribadi, karena sebagian besar telah terpisah atau rusak total di lokasi kejadian. 

Metode identifikasi melalui gigi yang biasanya efektif juga tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Suhu api yang sangat tinggi menyebabkan struktur gigi menjadi rapuh bahkan hancur. 

"Awalnya kami berharap bisa menggunakan data gigi sebagai pembanding, seperti pada kasus kebakaran sebelumnya. Namun, kali ini intensitas api membuat gigit tidak bisa dijadikan acuan," kata Wahyu. 

Baca Juga:

Untuk memastikan hasil yang akurat, proses pencocokan DNA diperkirakan membutuhkan waktu minimal lima hari. 

Sejauh ini, tim DVI telah mengumpulkan 15 sampel antemortem dari keluarga korban yang diharapkan dapat membantu mengidentifikasi 16 jenazah, termasuk satu korban anak-anak. 

Tim DVI gunakan DNA tulang untuk mengenali 17 korban kecelakaan bus ALS dengan Truk Tangki Seleraya..

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kecelakaan Bus ALS  DVI Polri  DNA  identifikasi korban  kecelakaan 
BERITA KECELAKAAN BUS ALS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp