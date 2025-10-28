Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Dwi Andhika Harus Jalani Operasi, Ini Sebabnya

Selasa, 28 Oktober 2025 – 11:11 WIB
Dwi Andhika Harus Jalani Operasi, Ini Sebabnya - JPNN.COM
Dwi Andhika. Foto: Instagram/dwiandhika3486

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Dwi Andhika ternyata menjalani sebuah operasi serius belum lama ini.

Operasi dilakukan lantaran dirinya mengalami infeksi jaringan lunak di bagian paha.

Sebelum mengetahui kondisinya tersebut, Dwi Andhika sempat terkena penyakit tifus.

Baca Juga:

"Aku hari pertama sakit itu tanggal 22, begitu. Ya awalnya pertama kan aku rawat jalan dahulu gitu ya, home care, dari dokter datang terus tes darah juga. Ya itu menyatakan aku tifus begitu, selama 2 minggu itu tifus," kata Dwi Andhika di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (24/10).

"Tingginya (suhu badan) sampai 39-40 itu kan, sudah enggak enak banget rasanya, sudah begitu pusing bukan kepala," sambungnya.

Dua pekan berjuang melawan tifus, pria berusia 39 tahun itu merasa ada yang aneh di bagian kaki.

Baca Juga:

Kaki Dwi Andhika mengalami bengkak dan terus membesar, hingga akhirnya dirinya memutuskan ke rumah sakit.

"Ternyata aku terkena infeksi jaringan lunak begitu ya, yang kedalaman, dalam banget segini, ada absesnya, dan itu tuh dekat ke getah bening, dan saraf, dan semua peredaran darah semua di situ," imbuhnya.

Presenter Dwi Andhika ternyata menjalani sebuah operasi serius belum lama ini. Operasi dilakukan lantaran dirinya mengalami...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dwi Andhika  Kondisi Dwi Andhika  Dwi Andhika sakit  penyakit tifus 
BERITA DWI ANDHIKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp