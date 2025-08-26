Dwi Hartono, Pengusaha Bimbel dan Motivator yang Diduga Jadi Otak Pembunuhan Kacab Bank

Selasa, 26 Agustus 2025 – 21:24 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DH alias Dwi Hartono, seorang pengusaha bimbingan belajar (bimbel) menjadi salah satu aktor penculikan dan pembunuhan Mohamad Ilham Pradipta, 37, Kacab Bank di Jakarta.

Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi.

"Benar, DH adalah seorang pengusaha bimbel online," kata Ade Ary, Selasa (26/8).

Ade Ary mengatakan peran tersangka Dwi Hartono adalah sebagai aktor intelektual dalam peristiwa penculikan dan pembunuhan korban ini.

"DH merupakan salah satu dari aktor intelektual penculikan," ungkapnya.

Polisi menangkap empat aktor intelektual atau otak terkait penculikan dan pembunuhan Mohamad Ilham Pradipta. Keempatnya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Keempat aktor intelektual berinisial C, DH, YJ, dan AA ditangkap Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Penangkapan DH, YJ dan AA dilakukan di Solo, Jawa Tengah, pada 23 Agustus malam.

Sedangkan C ditangkap pada 24 Agustus sore di kawasan PIK, Jakarta Utara.