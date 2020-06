Dwi Sasono Ditangkap Karena Narkoba, Netizen Banyak yang Prihatin dan Kaget

Senin, 01 Juni 2020 – 12:58 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Dwi Sasono ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Bapak tiga anak ini diketahui memiliki ganja sebanyak 16 gram.

Tertangkapnya suami penyanyi Widi Mulia ini membuat namanya pun langsung melesat menjadi tranding topic di Twitter Indonesia, Senin (1/6).



Sebagian netizen ada yang kaget kenapa Dwi Sasono sampai terjerat narkoba dan ada juga sebagian yang prihatin.

"Kaget juga denger Dwi Sasono ketangkep narkoba. He looks perfectly fine with his family. Tapi ya itulah sosmed~ We dont know. We never know," cuit akun @chpramasanti.

Sementara warganet lainnya kaget mendengar nama Dwi Sasono terjerat kasus narkoba.

"YAALLAAHH KAGET BGT DWI SASONO KENA KASUS NARKOBAAAAAAAAAA. Disappointed but relieved faceConfounded faceConfounded faceConfounded faceLoudly crying faceLoudly crying faceLoudly crying faceLoudly crying face," tulis akun @qiyakirana

"Prihatin dengan Dwi Sasono, wish all the best," tulis akun @ZytrokC. (mg9/jpnn)