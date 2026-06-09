Dwi Sasono Tampil Garang dan Penuh Emosi di Film Jangan Buang Ibu

jpnn.com, JAKARTA - Film drama keluarga Jangan Buang Ibu kembali mencuri perhatian menjelang penayangannya di bioskop pada 25 Juni 2026.

Setelah sebelumnya menghadirkan kisah haru perjuangan seorang ibu membesarkan anak-anaknya, trailer terbaru film produksi Leo Pictures ini menampilkan sisi lain cerita yang lebih emosional dan penuh gejolak.

Dalam cuplikan terbaru tersebut, Dwi Sasono memerankan seorang ayah yang kerap meluapkan amarah kepada keluarganya.

Karakternya digambarkan sering membentak, mengucapkan kata-kata kasar, hingga melakukan tindakan yang menyakitkan bagi orang-orang terdekatnya.

Penampilan tersebut menjadi warna baru bagi Dwi Sasono yang selama ini dikenal sebagai sosok keluarga yang harmonis. Meski demikian, ia menilai karakter yang diperankannya tetap memiliki alasan di balik sikap yang ditunjukkan.

"Dia sebenarnya menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia tidak ingin mereka mengalami kegagalan seperti yang pernah dia rasakan," ujar Dwi, Selasa (9/6/2026).

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Di luar perannya dalam film, Dwi mengaku memiliki pandangan berbeda mengenai pola pengasuhan anak. Menurutnya, tiap anak lahir dengan tujuan hidup dan jalan masing-masing.

"Saya percaya anak-anak bukan sepenuhnya milik orang tua. Mereka memiliki misi dan perjalanan hidup sendiri yang harus dihormati," ungkap Dwi.