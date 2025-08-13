Dwiki Mardiyanto Kaget saat Pelatih Arema FC Minta Itu

jpnn.com - MALANG - Penyerang Arema FC Dwiki Mardiyanto kaget saat Pelatih Marcos Santos dan jajarannya meminta dia berbuat sesuatu yang tak pernah disangka. Pemanasan!

Saat itu, laga timnya melawan PSBS Biak pada pekan ke-1 BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Senin (11/8) memasuki menit akhir.

Dwiki kaget karena sejatinya di posisi lini depan, khususnya winger, Arema FC masih punya sejumlah pilihan pemain asing dan senior yang sudah lama membela Arema FC.

Namun, instruksi pelatih tetap dia jalankan. Hingga akhirnya, mimpi pemain berusia 25 tahun itu bisa bermain di BRI Super League 2025/26 atau kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia pun terwujud.

Durasinya membela Singo Edan, julukan Arema FC, memang tidak lama. Arek Sidoarjo ini masuk ke lapangan pada menit ke-88 atau kurang dua menit dari waktu normal.

"Pertama, saya tidak menyangka bakal bisa bermain. Namun, selama latihan, saya merasa berlatih keras dan alhamdulillah diberi kesempatan bermain oleh head coach," kata Dwiki.

Dia mengaku, meski hanya sebentar, momen itu sangat berharga.

Dwiki berterima kasih kepada head coach serta semua ofisial lainnya atas kesempatan yang diberikan.