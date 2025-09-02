Close Banner Apps JPNN.com
DWP 2025 Umumkan Daftar Penampil, Calvin Harris Hingga Charlotte de Witte

Selasa, 02 September 2025 – 16:16 WIB
Djakarta Warehouse Project (DWP) 2025 digelar di GWK Cultural Park, Bali pada 12-14 Desember 2025. Foto: Dok. Ismaya Live/NRN

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik elektronik, Djakarta Warehouse Project (DWP) 2025 akan digelar di GWK Cultural Park, Bali pada 12-14 Desember 2025.

Menjelang penyelenggaraan acara, Ismaya Live selaku promotor akhirnya mengumumkan daftar penampil DWP 2025.

Adapun lineup fase pertama, diisi oleh beberapa nama terbesar dalam musik elektronik. Memimpin barisan lineup fase pertama, Calvin Harris kembali ke panggung DWP setelah lama dinantikan dengan lagu-lagu euforia dan hit yang mendominasi chart.

Hadir juga Charlotte de Witte, ratu techno yang tengah bersinar, siap debut DWP dengan set yang memukau setelah merilis album penuh pertama.

FISHER, yang kembali karena permintaan yang sangat besar, membawakan penampilan satu-satunya di Asia Tenggara pada 2025 dengan hit Losing It dan energi tech-house yang menular.

Menandai debut yang dinanti-nantikan, seniman Prancis HUGEL juga siap membawakan musik Latin-house global ke DWP 2025 untuk pertama kali.

Salah satu ikon yang terus mendefinisikan ulang musik elektronik, Skrillex, kembali ke DWP 25 dengan penampilan yang menggabungkan musik legendaris dengan musik modern.

Melengkapi daftar headliner fase pertama, Steve Angello tampil solo tahun ini. Membawakan keahliannya dalam progressive house yang diperbarui setelah kolaborasi bersejarah b2b dengan Axwell pada 2023.

