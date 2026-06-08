DWP 2026 Kembali ke Jakarta, Ini Jadwal Terbarunya

jpnn.com, JAKARTA - Ismaya Live resmi mengumumkan bahwa Djakarta Warehouse Project (DWP) 2026 atau #DWP26 akan kembali hadir di Jakarta pada 11, 12, dan 13 Desember 2026.

Desember dan DWP, sebuah pertemuan yang sudah lama dinantikan, kini kembali pada tempatnya.

Bagi komunitas yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini sejak awal, Desember dan DWP memang selalu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Pengumuman tersebut bukan sekadar penetapan tanggal, melainkan sebuah pernyataan bahwa DWP kembali hadir dalam momentum yang paling tepat.

Desember bukan sekadar bulan di kalender bagi komunitas DWP. Inilah saat tahun berakhir dengan energi tertinggi yang mungkin ada. Inilah saat Jakarta bertransformasi menjadi pusat momen kultur klub terbesar di Asia, kenangan tercipta dan bertahan jauh melampaui penampilan terakhir di panggung.

DWP selalu didefinisikan oleh komunitasnya, puluhan ribu pengunjung yang datang dari berbagai penjuru dunia, para loyalis lokal yang menjadikan festival ini sebagai ritual tahunan, serta kultur yang secara konsisten menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota paling relevan dalam peta musik dansa global. Edisi DWP Desember ini sepenuhnya dipersembahkan untuk ikatan tersebut.

Jakarta tetap menjadi rumah sejati DWP, sebuah kota mega yang sepadan dengan skala, ambisi, dan energi festival yang tidak pernah padam.

Dengan cakrawala ikoniknya sebagai latar, Jakarta bukan sekadar tuan rumah penyelenggaraan festival, melainkan bagian integral dari pengalaman DWP itu sendiri. Bersiaplah untuk DWP 2026! (ded/jpnn)