DXI 2026 Hadir dengan Kapasitas Pameran Lebih Besar di JICC

Rabu, 24 September 2025 – 00:00 WIB
Konferensi pers DXI 2026 di Kemang, Jakarta Selatan. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Peningkatan terhadap pariwisata dengan minat khusus di Indonesia makin terlihat dari tahun ke tahun.

Selain membawa lebih banyak wisatawan lokal maupun asing, tren ini juga memberikan dorongan signifikan terhadap pemasukan daerah hingga negara dan turut mempengaruhi dinamika perekonomian nasional.

Menyadari pertumbuhan industri ini tidak lepas dari campur tangan banyak pihak yang berkepentingan, Dyandra Event Solutions kembali menyelenggarakan pameran yang berfokus pada olahraga air, wisata bahari, gaya hidup outdoor dan industri pendukungnya, yaitu pameran DXI 2026 pada 23-26 April 2026 di Hall A-B, Jakarta International Convention Center (JICC).

Mengusung tema #DAREtoXPLORE: Waves Of Collaboration, DXI mengajak pecinta petualangan dan banyak pihak yang terjalin dalam industri ini untuk berkolaborasi, selain mengeksplorasi keindahan alam Indonesia juga memajukan dunia pariwisata Indonesia pada taraf Internasional.

President Director Dyandra Event Solutions Michael Bayu A Sumarijanto menegaskan DXI terus berkomitmen mendorong pertumbuhan pariwisata melalui semangat kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, keberlangsungan industri pariwisata dan kegiatan petualangan tidak hanya bertumpu pada destinasi, tetapi juga pada sinergi setiap elemen yang terlibat.

“DXI 2026 berkolaborasi dengan ADEX 360, kolaborasi ini adalah bentuk strategi nyata DXI 2026 dan ini akan membuka pintu seluas-luasnya bagi industri baik dari sisi B2B, B2C dan destinasi. ADEX sendiri ada di beberapa negara, ada di Jepang, China, Maldives, Filipina, Singapura, India, Malaysia dan Sydney juga akan ada beberapa negara lagi untuk mengembangkan Industri Laut dan Petualangan (Adventure) Lifestyle. Jadi DXI sudah menjadi bagian dari komunitas dunia ini dan semoga bisa mempercepat pertumbuhan dan perkembangan industri kita di sektor pariwisata,” ucapnya dalam acara konferensi pers di Kemang, Jakarta Selatan.

Project Manager DXI 2026 Irfant Rifani menjelaskan bahwa pada penyelenggaraan tahun 2026, DXI akan hadir dengan fokus yang lebih kuat pada semangat kolaborasi.

Fokus pertumbuhan industri petualangan dan pariwisata di Indonesia, DXI 2026 hadir dengan kapasitas pameran lebih besar.

