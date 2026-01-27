Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Dyandra Promosindo Optimistis IIMS 2026 Bisa Catat Transaksi Lebih Baik

Selasa, 27 Januari 2026 – 20:08 WIB
Pameran otomotif di Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Dyandra Promosindo memasang target realistis untuk penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Perusahaan membidik total transaksi hingga Rp8 triliun sepanjang pameran yang digelar pada 5–15 Februari 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Project Manager IIMS 2026, Rudi MF, mengungkapkan optimisme tersebut didorong oleh makin beragamnya produk otomotif yang tampil tahun ini.

Bertambahnya jumlah merek, baik kendaraan roda empat, roda dua, hingga industri pendukung, diyakini mampu meningkatkan minat beli pengunjung.

“Kami targetnya Rp8 triliun total transaksi kami upayakan pada tahun ini. Optimistis, karena jumlah barangnya makin banyak,” ujar Rudi saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (27/1).

Meski begitu, Rudi tak menutup mata terhadap kondisi pasar otomotif nasional yang melemah sepanjang 2025.

Penurunan penjualan dibanding tahun sebelumnya membuat Dyandra mengambil pendekatan realistis, dengan harapan capaian transaksi IIMS 2026 setidaknya bisa menyamai hasil tahun lalu.

Namun, bagi Dyandra peran IIMS tidak semata diukur dari angka transaksi.

