Dyna.Ai Hadirkan Solusi Agentic AI untuk Industri

jpnn.com, JAKARTA - Dyna.Ai, perusahaan AI-as-a-Service berbasis di Singapura berkomitmen dalam mempercepat transformasi digital Indonesia.

Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran resmi Dyna.Ai di Tanah Air melalui ajang Dyna Day 2025 di Jakarta, yang mempertemukan para pemimpin industri teknologi finansial dan asuransi untuk membahas pemanfaatan Agentic AI.

Serta kecerdasan buatan yang mampu memahami konteks, mengambil keputusan mandiri, dan bertindak secara intuitif, sebagai pendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Lawrence Lu, Managing Director dan Head of Southeast Asia Dyna.Ai, memaparkan bagaimana solusi Agentic AI dari Dyna.Ai menghubungkan praktik terbaik global dengan kebutuhan pasar lokal.

"Agentic AI mampu beradaptasi dengan konteks budaya dan realitas bisnis. Menggabungkan otomatisasi dan wawasan lokal, kami membantu organisasi untuk berkembang lebih cepat, personalisasi layanan, serta membangun kepercayaan jangka panjang dengan pelanggan," tuturnya.

Berbagai solusi Dyna.Ai,mulai dari Agent Studio, Agent Store, TextGPT, VoiceGPT, hingga AvatarGPT, sambung Lawrence Lu, dirancang untuk memungkinkan perusahaan mengimplementasikan AI secara cepat dan efektif lintas platform dan bahasa, sehingga kuat secara teknologi sekaligus relevan dengan konteks beragam pasar Indonesia.

Dia juga menegaskan bahwa kantor Dyna.Ai di Jakarta, yang resmi dibuka pada Juli 2025, akan berperan sebagai pusat inovasi dan kolaborasi dengan pelaku bisnis serta asosiasi di Indonesia, guna mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan pengalaman digital yang bermakna.

“Inti dari transformasi digital bukan hanya pada teknologinya, melainkan pada manusia yang dilayaninya. AI memungkinkan respons yang tepat, adaptasi budaya, serta penciptaan nilai yang membangun kepercayaan dan kemitraan jangka panjang dalam ekonomi digital Indonesia yang berkembang pesat,” seru Lawrence Lu.(chi/jpnn)