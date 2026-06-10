Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Dyputu Studio Tangani Dokumentasi Ratusan Sekolah-Kampus, Buka Cabang Baru di Bekasi

Rabu, 10 Juni 2026 – 12:53 WIB
Dyputu Studio Tangani Dokumentasi Ratusan Sekolah-Kampus, Buka Cabang Baru di Bekasi - JPNN.COM
Para pengunjung Dyputu Studio. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Anggapan bahwa proyek dokumentasi skala besar hanya bisa ditangani perusahaan besar berhasil dipatahkan oleh Dyputu Studio.

UMKM asal Kabupaten Bekasi itu kini dipercaya ratusan sekolah dan perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek untuk menangani berbagai kebutuhan dokumentasi kegiatan akademik.

Seiring meningkatnya permintaan dari sektor pendidikan, Dyputu Studio meresmikan cabang operasional keempat yang berlokasi di Jalan Walet, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Baca Juga:

Cabang baru tersebut memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan fasilitas sebelumnya sehingga mampu melayani rombongan dalam jumlah banyak.

Selain memperluas fasilitas, pembukaan cabang baru juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal.

Puluhan warga sekitar Tambun Selatan direkrut untuk mengisi berbagai posisi pelayanan dan operasional harian.

Baca Juga:

Dyputu Studio didirikan oleh Putra Barel dan Diah Fadillah pada 23 Januari 2023.

Putra menjelaskan usaha tersebut bermula dari studio foto mandiri sederhana yang beroperasi di salah satu ruangan rumah di kawasan Perumahan Graha Melasti.

Anggapan bahwa proyek dokumentasi skala besar hanya bisa ditangani perusahaan besar berhasil dipatahkan oleh Dyputu Studio.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dyputu Studio  Bekasi  Kampus  tambun 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp