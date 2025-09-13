Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dzulfikar A Tawalla Apresiasi Kinerja Polri Tangani Aksi Demonstrasi

Sabtu, 13 September 2025 – 21:37 WIB
Ketum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar A Tawalla (tengah) mengapresiasi kinerja Polri dalam menangani rangkaian aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota belakangan ini. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengapresiasi kinerja Polri dalam menangani rangkaian aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota belakangan ini.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla menjelaskan meski diwarnai tragedi yang menelan korban jiwa, pihaknya menilai Polri mampu menunjukkan langkah taktis yang terukur sehingga potensi konflik horizontal maupun tindakan anarkistis yang lebih besar dapat dicegah.

Dia menyatakan bahwa pihaknya memahami kompleksitas situasi yang dihadapi aparat di lapangan.

“Kami mengapresiasi kinerja Polri terutama dalam penanganan aksi demo yang terjadi. Meski ada tragedi memilukan, kerja-kerja taktis Polri dalam menghadapi aksi yang ditunggangi banyak kepentingan tetap bisa dikendalikan dengan baik,” kata Dzulfikar, Sabtu (13/9).

Wakil Menteri Pekerja Migran Indonesia itu menjelaskan eskalasi aksi yang berujung kerusuhan di sejumlah kota memperlihatkan adanya infiltrasi agenda politik dari pihak-pihak tertentu.

Menurutnya, dalam kondisi tersebut, Polri dinilai mampu menjaga situasi agar tidak semakin memburuk dan tetap mengedepankan keamanan masyarakat luas.

“Kerusuhan yang terjadi jelas sudah disusupi agenda politik, bukan lagi semata tuntutan rakyat. Di titik inilah kita melihat kerja Polri patut diapresiasi karena mampu menjaga agar kondisi tidak semakin memburuk,” lanjutnya.

Dzulfikar juga menyinggung langkah cepat Polri dalam menangani dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oknum anggotanya.

TAGS   Polri  Dzulfikar A Tawalla  aksi demonstrasi  Pemuda Muhammadiyah 
