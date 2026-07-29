E LIVE IN JAKARTA 2026 Siap Cetak Sejarah Musik dan Entertainment Asia Tenggara

jpnn.com, JAKARTA - Musisi dan ikon budaya global YE, yang sebelumnya dikenal sebagai Kanye West, akan menggelar konser perdananya di Indonesia melalui “YE LIVE IN JAKARTA 2026” pada Sabtu, 24 Oktober 2026, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Dipromotori oleh Raw Vision Collective, konser ini menjadi momen bersejarah bagi Jakarta, Indonesia, dan para penggemar YE di kawasan. Jakarta saat ini telah tercantum dalam jadwal tur resmi YE sebagai satu-satunya kota di Asia Tenggara, sekaligus menjadi salah satu titik penting dalam rangkaian pertunjukan global YE tahun ini.

“Raw Vision Collective adalah kolektif anak muda yang dipersatukan oleh idealisme dan visi yang sama, yaitu menghadirkan artis-artis ikonik ke Indonesia dan menempatkan Indonesia dalam spotlight global dunia entertainment dan musik. Menghadirkan YE ke Jakarta bukan hanya tentang membawa salah satu musisi paling berpengaruh di dunia ke Indonesia, tetapi juga tentang menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah bagi pertunjukan musik berstandar internasional,” ujar CEO Raw Vision Collective Micha Ananda.

Nanda menambahkan YE LIVE IN JAKARTA 2026 menjadi landmark penting karena menempatkan Jakarta dalam peta tur global YE.

“Sampai saat ini, Jakarta telah tercantum dalam jadwal tur resmi YE sebagai satu-satunya kota di Asia Tenggara. Ini menjadi penegasan penting bagi para penggemar bahwa konser ini adalah bagian dari rangkaian resmi tur YE dan sedang dipersiapkan secara serius. Bagi kami, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kapasitas Jakarta dan Indonesia dalam menghadirkan pertunjukan live entertainment berskala dunia,” tambah Nanda.

“Indonesia memiliki basis penggemar musik yang sangat besar dan antusiasme yang terus berkembang terhadap konser internasional. Kami percaya Indonesia memiliki pasar, infrastruktur, dan audiens yang siap menjadi tuan rumah bagi pertunjukan kelas dunia, sehingga para penggemar tidak perlu lagi selalu bepergian ke luar negeri untuk menikmati konser artis internasional. Kami berharap YE LIVE IN JAKARTA 2026 dapat menjadi salah satu momentum yang semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi penting dalam peta industri live entertainment global,” kata Big Jar Dewi Gontha.

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Untuk mewujudkan visi artistik YE, konser ini akan menghadirkan Globe Stage, konsep panggung ikonik yang telah menjadi bagian penting dari identitas visual dan artistiknya di berbagai pertunjukan dunia.

Dengan instalasi panggung 360 derajat berskala raksasa, Globe Stage memungkinkan pertunjukan dinikmati dari berbagai sudut stadion dan menempatkan penonton di pusat pengalaman konser.