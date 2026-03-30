EA Sports FC Mobile Hadirkan Legenda Liverpool Daniel Sturridge di Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - EA Sports mengumumkan Daniel Sturridge sebagai special item hero EA Sports FC Mobile terbaru.

Sturridge, mantan bintang Timnas Inggris dan Liverpool itu datang langsung ke Jakarta untuk menyapa para penggemar EA Sports FC Mobile di Official Store Liverpool FC di Pondok Indah Mall 2, Jakarta, Minggu (29/3), dalam acara bertajuk EA x LFC 2026 Jakarta.

Para penggemar kini dapat bermain dengan menggunakan peran sang legenda Daniel Sturridge di EA SPORTS FC™? Mobile, gratis sampai 12 April 2026.

EA Sports FC Mobile menghubungkan warisan karier sepak bola Daniel Sturridge dengan budaya gaming.

Daniel Sturridge merasa tersanjung bisa hadir di Indonesia secara langsung saat me-launching special item hero dirinya di EA Sports FC Mobile.

Pemain kelahiran 1 September 1989 tersebut menyanjung masyarakat Indonesia yang sangat ramah dalam menyambutnya.

“Saya hadir ke sini ada dalam beberapa agenda, Second Change yang melihat para pemain muda berbakat Indonesia, serta tentunya bersama EA Sports FC Mobile,” ujar Sturiddge.

"Saya menyukai game EA Sports FC Mobile, dengan segala basis penggemarnya hingga konten-kontennya. Senang sekali kini saya berada di dalam game tersebut dengan karakter (kemampuan) yang bagus. Saya akan memberitahu anak-anak saya agar bermain menggunakan karakter ayahnya di EA Sports FC Mobile,” imbuhnya.