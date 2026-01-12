Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pajak

EasyTax Hadirkan Layanan Pajak Terintegrasi untuk Membantu UMKM

Selasa, 13 Januari 2026 – 00:22 WIB
EasyTax Hadirkan Layanan Pajak Terintegrasi untuk Membantu UMKM - JPNN.COM
EasyTax meluncurkan layanan pajak terintegrasi khusus untuk membantu pelaku UMKM memiliki laporan keuangan yang kredibel. Foto dok. EasyTax

jpnn.com, JAKARTA - Pengelolaan pajak dan laporan keuangan masih menjadi "momok" bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kompleksitas aturan dan keterbatasan sumber daya manusia sering kali membuat kewajiban perpajakan terabaikan.

Menjawab tantangan tersebut, EasyTax resmi meluncurkan layanan perpajakan khusus UMKM dengan skema terintegrasi atau All In.

Baca Juga:

Layanan intu hadir sebagai solusi bagi para pengusaha untuk memiliki laporan keuangan yang kredibel sekaligus patuh pajak dengan biaya yang sangat kompetitif.

Chief Operating Officer (COO) EasyTax, Agung Nugroho mengungkapkan banyak pelaku UMKM sebenarnya memiliki keinginan untuk tertib pajak,tetapi terkendala oleh biaya operasional yang tinggi.

"Banyak UMKM ingin tertib, tetapi terkendala biaya dan keterbatasan sumber daya. Karena itu, kami menghadirkan layanan khusus UMKM dengan pendekatan yang lebih sederhana dan realistis," ujar Agung, Senin (12/1).

Baca Juga:

Dia mengatakan salah satu keunggulan layanan ini adalah efisiensi biaya. EasyTax menawarkan paket mulai dari Rp 999 ribu per bulan. 

Skema itu sudah mencakup penyusunan laporan keuangan bulanan, pelaporan seluruh kewajiban pajak usaha, dan juga konsultasi terintegrasi tanpa perlu memisahkan jasa akuntansi dan pajak.

EasyTax meluncurkan layanan pajak terintegrasi khusus untuk membantu pelaku UMKM memiliki laporan keuangan yang kredibel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   EasyTax  Pelayanan pajak  UMKM  Pelaku UMKM 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp