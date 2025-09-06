Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Ebiet G. Ade dan Iwan Fals Menyatu dalam Titip Rindu Buat Ayah

Sabtu, 06 September 2025 – 08:18 WIB
Ebiet G Ade dan Iwan Fals. Foto: Dok. Musica Studios

jpnn.com, JAKARTA - Dua musisi legendaris, Ebiet G. Ade dan Iwan Fals akhirnya merilis lagu kolaborasi yang berjudul Titip Rindu Buat Ayah.

Lagu yang ditulis Ebiet G. Ade itu menghadirkan nuansa emosional yang lebih dalam.

Kehadiran suara Iwan Fals di dalamnya terasa seperti dialog antara dua sahabat lama yang saling menghormati karya masing-masing.

"Lagu ini memiliki makna yang sangat personal karena lahir dari kerinduan mendalam saya kepada orang tua. Sejak SMP, saya harus berpisah dengan mereka untuk sekolah, dan perasaan rindu itulah yang saya tuangkan dalam lagu ini," ungkap Ebiet G. Ade.

Sementara itu, Iwan Fals turut menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan berkolaborasi dengan Ebiet G. Ade.

“Bercandaan saya dengan Mas Ebiet, kolaborasi ini seperti lebar-lebaran jidat karena rambut kami sama-sama sudah habis. Saya benar-benar bersyukur bisa bertemu beliau dalam duet ini. Alhamdulillah, saya juga masih diberi kesehatan untuk bernyanyi bersama,” jelas Iwan Fals.

Kolaborasi dua musisi yang diinisiasi oleh Musica Studios itu terwujud berkat dedikasi berbagai pihak.

Executive Producer Musica Studios, Indrawati Widjaja yang akrab disapa Ibu Acin mengungkapkan, Kolaborasi Ebiet G. Ade dan Iwan Fals merupakan momen bersejarah bagi
musik Indonesia.

Dua musisi legendaris, Ebiet G. Ade dan Iwan Fals akhirnya merilis lagu kolaborasi yang berjudul Titip Rindu Buat Ayah.

